Løber blev påkørt af bil og døde - ung mand tiltalt

En 27-årig mand er blevet tiltalt for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder i forbindelse med en ulykke i oktober, som kostede en 23-årig kvinde livet.

Ulykken skete i det vestlige Aarhus i krydset Åby Ringvej/Edwin Rahrs Vej.

Det skriver Århus Stiftstidende på baggrund af anklageskriftet i sagen.

Kvinden var ude at løbe, da hun i et fodgængerfelt blev ramt af en bil. For hende var der grønt lys, mens bilisten kørte over for rødt.

Kvinden - en studerende bosat i Aarhus - døde på stedet af sine kvæstelser.

Ifølge anklageskriftet kørte den 27-årige mand 90 kilometer i timen hen mod krydset, selv om man højst må køre 70 kilometer i timen på vejen.

Den 27-årige bilist er foruden trafikdrabet i oktober tiltalt for at have kørt mindst 128 kilometer i timen på Viborgvej i Aarhus en aften sidste sommer.

På denne indfaldsvej til byen er den højst tilladte hastighed 60 kilometer i timen.

Det er ikke første gang, der sker en dødsulykke i krydset Åby Ringvej/Edwin Rahrs Vej. Også i maj 2018 blev en ung kvinde kørt ned og mistede livet i vejkrydset, skriver Aarhus Stiftstidende.