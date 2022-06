Hvorfor skulle Ida dø?

For mange, der har mistet, er bisættelsen en slags endeligt punktum. Men for Idas forældre var den faktisk mest et komma. Det endelige punktum skulle sættes ved Retten i Aarhus ni måneder senere.

Her var den nu 32-årige mand, som havde kørt Ida ned, tiltalt for uagtsomt manddrab.

Manden havde i forvejen en række færdselsdomme. Han er tidligere dømt for at køre for stærkt, for at overhale indenom, for at køre uden kørekort – og for at køre over for rødt lys.

I sagen om Ida nægtede han sig skyldig. Det havde Max svært ved at acceptere.

- Det er et sølle menneske, der ikke står frem og erkender, at han har kvajet sig. Jeg kan simpelthen ikke forstå, at man kan køre et andet menneske ned og bagefter prøve at fralægge sig ethvert ansvar, siger Max Ottzen.