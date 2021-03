De fleste af kørslerne har været det, man kalder en hastegrad A-kørsel, hvilket betyder, at patienten er i livsfare, og at ambulancen skal gøre alt for at nå frem så hurtigt som muligt. Der er dog også en pæn del såkaldte hastegrad B-kørsler imellem. Disse kørsler betyder, at udrykningen haster, men at patienten ikke er i umiddelbar livsfare.

På denne septemberdag, hvor Valentin havde brug for sin 32. ambulancekørsel, var der tale om en A-kørsel, da Valentins hjertestop kan være livstruende. Det betyder, at ambulancen kører for fulde drøn med udrykning for at komme så hurtigt frem som muligt. Men det skal snart vise sig, at så hurtigt som muligt ikke altid er særlig hurtigt.