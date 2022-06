Lea havde den bedste weekend med sin veninde – så fik hun et forfærdeligt opkald

- Jeg er en meget følsom person, og det har bare gjort mig endnu mere følsom og skabt sådan en paranoid tankegang. Man ved aldrig, om man har sagt farvel til en person for sidste gang, siger hun.

Desværre er hun flere gange siden blevet mindet om, at Idas ulykke langt fra er enestående. Andre har siden måttet sande, at de har sagt farvel til en af deres nærmeste for sidste gang, fordi en bilist igen har overtrådt færdselsloven.

To år efter ulykken, der kostede Ida livet, mister endnu en ung kvinde således livet i selvsamme kryds, da en bilist igen kører over for rødt med al for høj hastighed.

- Jeg blev rigtig ked af det, selv om jeg ikke kender hende eller kender nogen, der kender hende, så rammer det bare hårdt. For det er endnu en ung pige, endnu et uskyldigt menneske der mister livet til en fuldstændig meningsløs ulykke, som kunne og burde have været undgået. Det er virkelig forfærdeligt, synes jeg.