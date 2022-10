Kameraer i dødskryds lader vente på sig

Der har længe været såkaldt rødkørselskameraer undervejs i det omdiskuterede kryds Edwin Rahrs Vej og Åby Ringvej i Aarhus V.

Krydset blev valgt ud tilbage i sommeren 2021, men opsætningen blev udskudt tidligere i år, da teknologien var for ukendt og -prøvet for Rigspolitiet.



Det fik Peter Skaarup, der på det tidspunkt var medlem af Dansk Folkeparti, nu Danmarksdemokraterne, til at bede justitsministeren redegøre for, hvordan regeringen vil sikre, at de hurtigst muligt kommer op.