Sag om dødskryds: Vil have ministeren på banen

Planerne om at opstille kameraer i to farlige kryds i det vestlige Aarhus, der skal blitze folk, der kører over for rødt, er foreløbig sat på standby. Det sker, fordi Rigspolitiet ifølge vejdirektoratet i dag har meddelt, at de trækker sig fra samarbejdet på ubestemt tid. Og uden dem kan projektet ikke komme videre.