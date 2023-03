Nu forklarer politiet, hvorfor 'dødskryds' stadig er uden automatisk bødekamera

Det handler om mangel på tekniske ressourcer og folk med den rette viden, når der endnu ikke er sat et kamera op i det omdiskuterede "dødskryds", hvor Edwin Rahrs Vej rammer Åby Ringvej i det vestlige Aarhus. Det siger Rigspolitiets it-direktør, Stig Lundbech, til TV 2 mandag aften. - Vi prøver på at ansætte flere, men det tager tid at lære dem op i det her. Det er simpelthen begrænset, hvor mange mennesker, der kan udføre det her arbejde, siger Stig Lundbech. - De skal både vide noget om den konkrete kameraløsning og om politiets egne it-systemer og infrastruktur. Dem er der en begrænset mængde af, og de arbejder på andre, kritiske projekter, siger Stig Lundbech. Svaret fra ham kommer, efter at TV2 Østjylland igen har sat fokus på vejkrydset, hvor mange - virkelig mange - bilister vælger at køre over for gult og rødt lys døgnet rundt hver dag.

Der er sket mindst 24 færdselsuheld i krydset i løbet af de seneste ni år. En del af dem med dødelig udgang. Arkivfoto. Foto: Øxenholt Foto

Lovede løsning inden sommerferien for to år siden Krydset blev i sommeren 2021 udvalgt som ét af de steder i Danmark, hvor der skulle opsættes et såkaldt rødkørselskamera, som automatisk tager et billede af biler, der kører over for rødt. Siden er der bare intet sket. Heller ikke selv om borgmester Jacob Bundsgaard (S) dengang i juni 2021 sagde, at ambitionen var at få kameraer sat op inden sommerferien. - Nu får vi det formelle på plads, og så kan vi forhåbentlig rykke meget hurtigt med at få sat de her kameraer op, sagde borgmesteren, der havde drøftet sagen med daværende trafikminister og partifælle Benny Engelbrecht (S).

quote Der er flere ledige stillinger, end der er medarbejdere med de rette kompetencer i øjeblikket Stig Lundbech, it-direktør, Rigspolitiet