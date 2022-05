Vidne var passager i bil som invaliderede Stefan: - Vi var bange

I byretten i Aarhus fortalte AS torsdag, at han ikke var klar over, at Mohamad Tarek Younes var efterlyst allerede inden ulykken på Silkeborgvej. Altså den stik modsatte udlægning af det, han fortalte til politiet under afhøringen på politistationen sidste sommer.

Det er der dog en god grund til, mener han selv.

I retten fortalte AS, at han var påvirket af piller, da han blev afhørt. Han har derfor trukket forklaringen tilbage.

- Jeg var meget påvirket. Så afhøringen dengang kan man ikke bruge til så meget i dag.

Kunne være fjender

Under torsdagens retsmøde blev vidnet AS spurgt ind til, hvorfor de ikke standsede, da politiet forsøgte at få bilen stoppet i minutterne umiddelbart inden ulykken.

Ifølge AS fortsatte de kørslen, fordi de ikke var klar over, at det var politiet, der ville have fat på dem.