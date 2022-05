- Af hele mit hjerte ville jeg ønske, at jeg havde påkørt ham der

Det fortæller TV2 ØSTJYLLANDS journalist David Essenbæk Jakobsen, der er til stede i byretten, som også kan berette om, at den tiltalte i dag har et par tilhørere med.

- Han virker ret upåvirket, i hvert fald ikke særlig udtryksfuldt, men hver gang der bliver afgivet vidneforklaring, kigger han intenst. Især på vidnerne, fortæller David Essenbæk Jakobsen.

Betjent spottede efterlyste Mohamad

To af betjentene, som vidner onsdag, er politiassistenter ved nærpolitiet i Aarhus vest. De har forklaret i retten, hvordan de den 18. juni 2021 var på vej i bil for at hente mad, da den ene af betjentene spotter Mohamad Tarek Younes komme kørende i en bil i modsatte retning.

Politiassistenten genkender Mohamad Tarek Younes, da han i forvejen er efterlyst af politiet, har betjenten i dag forklaret i retten.

Betjentene, som er i fuld uniform, men kørende i en civil politibil, da patruljevognen er på værksted, sætter efter Mohamad Tarek Younes, og en vild biljagt ad villaveje i Åbyhøj begynder.

Blandt andet får betjentene på et tidligt tidspunkt kontakt med flugtbilen, og den ene betjent får fat i dørhåndtaget og forsøger at åbne døren ind til flugtbilisten, men sidstnævnte opdager det og stikker igen af, hvilket resulterer i, at både politiassistenten, men også bilens dør tager skade, så politiassistenten under resten af biljagten må holde fast i døren, for at den ikke skal gå op.

Højlydt protest fra anklaget

At betjentene fra lokalpolitiet kører i en civil politibil burde ikke gøre nogen forskel for flugtbilisten, mener de, for de er sikre på, at folk som ham genkender den civile politibil, sagde den ene betjent her til formiddag i retten, hvilket medførte højlydte protester fra Mohamad Tarek Younes.

- Det synes jeg er fordomsfuldt at sige typer som mig, protesterede den anklagede ifølge TV2 ØSTJYLLANDS mand i retten.

- Dommeren bad ham tie stille, siger David Essenbæk Jakobsen.