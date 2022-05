38 anklagepunkter: Vanvidsbilist sendte betjent i koma og flygtede fra stedet

Ifølge anklageskriftet kørte Mohamad Tarek Younes over for rødt lys i krydset Åby Ringvej/Silkeborgvej. Her påkørte han betjenten, der var i gang med at lægge en sømmåtte ud for at standse bilisten.

Efterfølgende flygtede han fra stedet. Han blev først pågrebet to døgn senere på en adresse i Brabrand. Siden da har han siddet varetægtsfængslet.