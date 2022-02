Hustru til påkørt betjent: - Vores fokus er udelukkende på vores kamp for et godt liv

Den nu 21-årige mand er tiltalt for at have kørt frem for rødt lys med mindst 80 kilometer i timen i det aarhusianske kryds mellem Silkeborgvej og Åby Ringvej og efterfølgende ramt betjenten Stefan Nymann, der var i færd med at få bilen standset.

- Der er tale om en ganske alvorlig sag, hvor flere personers liv og førlighed blev bragt i fare, og hvor en politibetjent blev alvorligt kvæstet, var i livsfare og har ligget i koma i længere tid, siger anklager Bjørn Fogh Sørensen fra Østjyllands Politi i pressemeddelelsen.

Den 21-årige er også tiltalt for efterfølgende at køre fra stedet og undlade at hjælpe betjenten.

Tiltalt for 38 forhold

Den 21-årige formodede gerningsmand er i alt tiltalt for 38 lovovertrædelser, og størstedelen af dem skulle være blevet begået mellem august og oktober sidste år. Det fremgår af anklageskriftet.

Overtrædelserne indebærer blandt ulovlig tvang og vold mod en kvinde, tyveri, hærværk samt overtrædelse af våbenloven.