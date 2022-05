Overvældende støtte til påkørt betjent - indsamling sætter rekord

Retssagen mod den tiltalte begyndte i sidste uge og dækker udover påkørsel også en lang række andre forhold. Der er i alt afsat ti retsdage til sagen, der også omfatter en række overtrædelser af færdselsloven, flere tilfælde af våbenbesiddelser, fornærmelser af politibetjente i tjeneste, hærværk og tyveri.

Det ventes, at der afsiges dom i juni.

Var forsigtig med forventninger

Hos Blue Thin Line følger man retssagen tæt. Mest af alt for at vise støtte til Stefan Nymann og hans familie, som Allan Beier har løbende kontakt med.

Han glæder sig til, han kan overdrage danskernes støtte.

- Det bliver en helt særlig ting at kunne overrække de her penge, for det gør, at de kan lave de forandringer i deres hjem, der skal til, siger Allan Beier.



Formanden har fra starten været forsigtig med at have forventninger til donationens størrelse. For det er svært at sætte en pris på de skader, Stefan har fået, fortæller han.

Allan Beier er dog meget glad for den foreløbige støtte. Skulle man have lyst til at sende et bidrag, kan det da også fortsat nås. Indsamlingen for Stefan Nymann og hans pårørende fortsætter indtil den 18. juni, som også er årsdagen for påkørslen.