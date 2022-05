Rørt betjent i vidneskranken: Gav førstehjælp til makker efter påkørsel

Han kunne dog konstatere, at de holdende biler i krydset havde trukket sig til hver sin side, og det var her, Mohamad Tarek Younes kunne køre igennem for at fortsætte sin flugt fra politiet.

Efter påkørslen var betjenten den første til at give den svært tilskadekomne Stefan Nymann førstehjælp for at redde hans liv.

Oplevelsen har sat sig dybt i betjenten.

- Jeg har brugt lang tid på at snakke den her oplevelse igennem, fortalte betjenten og hentydede til, at ikke alt står klart i hukommelsen mere.

Han var dog sikker på, at politiet handlede fagligt korrekt i forhold til at stoppe flugtbilisten.

- Men jeg ønskede da, at vi havde grebet det an på en anden måde i forhold til Stefan, sagde han.

Tiltalte nægter sig skyldig

I dag er Stefan Nymann meget mærket af påkørslen. Han sidder i kørestol og har fået en svær hjerneskade.

Mohamad Tarek Younes har erkendt, at han var føreren af den bil, der påkørte betjenten, men han nægter, at han gjorde det forsætligt.