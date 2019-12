Vi har nok alle været på et apotek. Men hvordan er det at arbejde på et, og hvad foregår der egentlig ude bagved hylderne bag skranken?

Det har TV2 ØSTJYLLANDS program 'Mig og Mit arbejde' forsøgt at finde ud af. Vi har besøgt de talglade og systematiserede medarbejdere på Aarhus Løve Apotek på Store Torv. Et apotek med en historie, som strækker sig flere hundrede år tilbage i tiden.

I videoen øverst i artiklen kan du se mere om apoteket, og hvordan det er at arbejde der.