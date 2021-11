Vandflyver politianmeldt for at afgive urigtige oplysninger

Baggrunden er, at flyveselskabet ifølge Trafikstyrelsen har afgivet urigtige oplysninger til styrelsen i forbindelse med det løbende tilsyn.

Det er anonyme oplysninger, der har fået Trafikstyrelsen til at anmelde selskabet til Østjyllands Politi.

Påbudssag hindrer ikke drift

27. maj og 5. september modtog styrelsen anonyme henvendelser om, at Nordic Seaplanes skulle have undladt at efterleve visse foranstaltninger om sikkerhed.

I den forbindelse blev der ifølge Trafikstyrelsen anført urigtige oplysninger i selskabets logbøger.