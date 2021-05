VIDEO: Efter fem år er den her stadig - kom med på tur

Vandflyveren er sædvanligvis et tilbud til dem, der er villige til at betale knap 2000 kroner for at komme fra Aarhus til København - eller omvendt - på kun 45 minutter. Målgruppen er derfor forretningsfolk.

Men selvom corona-pandemien har åbnet manges øjne for, at møder kan klares på zoom i stedet for fysisk, så ser selskabet stadig positivt på vandflyverens fremtid.