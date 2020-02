Værested efterlyste trusser - støtten har været overvældende

Et års forbrug af trusser! Det er resultatet af en efterlysning, der er gået over al forventning.

Værestedet Reden Aarhus, som hjælper udsatte kvinder i krisesituationer, manglede tidligere trusser på sit tøjlager, men en bøn på Facebook har fået folk til at donere i stor stil.

- Vi har fået over 1500 trusser ind, så vi har til det næste år i hvert fald. Det betyder enormt og varmer mig og personalet, at folk tænker på os, siger leder af Reden Aarhus, Anders Sørensen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Anderledes reaktion

Lige netop i dette tilfælde med efterlysning af trusser har lederen oplevet en anderledes reaktion fra borgerne, end værestedet ofte møder, når de eksempelvis fortæller om internationale problemer med handlede kvinder eller lignende alvorlige emner.

Jeg tror, at den her historie rammer folk, fordi det er så jordnært og banalt. Kvinderne her har lige så meget brug for trusser som andre. Anders Sørensen, leder, Reden Aarhus

Her er det nemlig tit sådan, at folk har svært ved at forholde sig til tingene, og budskabet når sjældent så langt ud, som efterlysningen af trusser er nået.

- Jeg tror, at den her historie rammer folk, fordi det er så jordnært og banalt. Kvinderne her har lige så meget brug for trusser som andre. Vi kan satte sig os ind i problemet, forklarer Anders Sørensen.

Fik 1000 trusser fra firma

Ud over en masse private, som har vist deres omsorg ved at donere trusser eller har støttet Reden Aarhus på anden vis, har stedet også fået en ny, vigtig samarbejdspartner.

Undertøjsfirmaet Femilet valgte nemlig at donere hele 1000 trusser, som var rester fra deres lager, og blev i samme ombæring en af del af 'Redens Venner'.

- Lige nu har vi så altså rigeligt med trusser, men folk må da stadig gerne sende. Vi kan nok bare ikke lige håndtere flere tusinde mere, siger lederen til TV2 ØSTJYLLAND.

Anders Sørensen satte i forbindelse med efterlysningen ord på, hvorfor trusser er meget vigtige at have på tøjlageret hos værestedet.

Kommer ofte uden en pakket taske

Kvinder på værestedet kommer der nemlig ofte akut uden en pakket taske, og står i en svær situation med behov for noget så basalt som nye trusser.

De lever et liv, hvor der kan ske ting, som gør, at et par nye trusser er meget rart og noget af stor betydning. Anders Sørensen, leder, Reden Aarhus

Mange af dem lever ifølge Anders Sørensen også på gaden.

- De lever et liv, hvor der kan ske ting, som gør, at et par nye trusser er meget rart og noget af stor betydning, har lederen tidligere sagt.

Klar igen efter hærværk

Værestedet er efterhånden kommet helt ovenpå igen, efter det blev udsat for groft hærværk for over et år siden.

Alt er totalskadet og endevendt. Det ligner en nytårsfest, der er gået helt galt. Ingen værdier er taget, så nogle har bare ødelagt for at ødelægge. Anders Sørensen, leder, Reden Aarhus

Reden Aarhus var først oppe at køre igen for fulde omdrejninger i sommer.

- Alt er totalskadet og endevendt. Det ligner en nytårsfest, der er gået helt galt. Ingen værdier er taget, så nogle har bare ødelagt for at ødelægge, lød det efter hærværket fra Anders Sørensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Hærværket fandt sted mellem kl. 13 nytårsaftensdag og 1. januar kort før kl. 15, hvor en medarbejder mødte ind igen og kunne se, at noget var helt galt.

To personer er blevet sigtet for hærværket begået mod Reden Aarhus, der ligger i Sjællandsgade.