Værested mangler akut trusser: - Altid dem vi løber tør for først

'Hjælp, vi mangler trusser!'

Sådan lyder det i et Facebook-opslag fra værestedet Reden Aarhus, som hjælper udsatte kvinder i krisesituationer.

Stedet tilbyder omsorg, pleje og alverdens tøj. Men der er mangel på trusser på tøjlageret.

- Undertøj er altid det, vi løber tør for først. Folk tænker ikke på at donere trusser. Når det er vinter, får vi masser af sko og jakker, men der er brug for det hele, siger leder af Reden Aarhus, Anders Sørensen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Kommer ofte uden en pakket taske

Kvinder på værestedet kommer der ofte akut uden en pakket taske, og står i en svær situation med behov for noget så basalt som nye trusser.

Mange af dem lever ifølge Anders Sørensen også på gaden.

Mange har sikkert nogle fejlkøb derhjemme, som de aldrig bruger. Dem tager vi gerne imod. Brugte, så længe de er vasket, er også velkomne. Anders Sørensen, leder, Reden Aarhus

- De lever et liv, hvor der kan ske ting, som gør, at et par nye trusser er meget rart og noget af stor betydning, siger lederen.

Han opfordrer derfor borgere til at donere trusser – både nye og brugte – fordi de gør stor gavn.

Klar igen efter hærværk

Reden Aarhus er klar hver dag til at modtage donationer i åbningstiden fra 14.15-8.30.

Værestedet er efterhånden kommet helt ovenpå igen, efter det blev udsat for groft hærværk for over et år siden.

Alt er totalskadet og endevendt. Det ligner en nytårsfest, der er gået helt galt. Ingen værdier er taget, så nogle har bare ødelagt for at ødelægge. Anders Sørensen, leder, Reden Aarhus

Reden Aarhus var først oppe at køre igen for fulde omdrejninger i sommer.

Hærværket fandt sted mellem kl. 13 nytårsaftensdag og 1. januar kort før kl. 15, hvor en medarbejder mødte ind igen og kunne se, at noget var helt galt.

To personer er blevet sigtet for hærværket begået mod Reden Aarhus, der ligger i Sjællandsgade.