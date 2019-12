Tøfting taget på ordet – drager ud på 80 km lang gåtur

I sidste weekend var fodboldkommentatoren Stig Tøfting særdeles kæk i forbindelse med FC Midtjyllands kamp på den københavnske vestegn mod Brøndby. En bemærkning der har fået ham ud på noget af en gåtur.

For Stig Tøfting sagde, at hvis FC Midtjylland vandt, ville han gå fra sit hjem i Viby ved Aarhus til Herning.

Torsdag er han så begyndt at gå.

- Jeg kom med et postulat og var lidt kæk. Men det var slet ikke meningen, at jeg skulle gå hele vejen. Jeg ville få Martin Jørgensen til at hente mig i en af sine busser, og så ville jeg gå i midtergangen til Herning, fortæller Stig Tøfting til TV2 ØSTJYLLAND.

- Efter al den hype, som historien har fået, har jeg dog været nødt til at gå til Herning, fortsætter han.

Har kampbolden med i rygsækken

Rent tidsmæssigt hænger det dog ikke sammen for fodboldikonet at gå hele turen på 80 km i et stræk, så han bider turen over i tre bidder.

I dag går han fem timer, bliver hentet og kørt tilbage til Viby for at fortsætte fra dagens mål i morgen.

Stig Tøfting har også en trænerkarriere bag sig, og har blandt andet været tilknyttet AGF og Randers FC. Foto: Claus Fisker - Ritzau Scanpix

Søndag slutter turen så, hvor Stig Tøfting ankommer med kampbolden, der skal bruges i opgøret mellem FC Midtjylland og AGF i Herning.

- Det mindste man kan gøre, er at stå ved sit ord. Et ord er et ord. Jeg ville være mere bekymret, hvis jeg havde sagt, at jeg ville springe ud fra fjerde sal. Jeg er jo ikke i fare for at dø… endnu, lyder det fra Stig Tøfting.