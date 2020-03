Tag med på en tidsrejse gennem musikken i Aarhus

Det bringer minder frem at se dette indslag med noget af tidens bedste musik fra Aarhus.

TV2, Gnags, Thomas Helmig og På Slaget 12 er blandt de navne som kom frem i Aarhus i 80erne. I det årti havde byen en guldalder inden for populær musik.

Det Er Mig Der Står Herude Og Banker På

På Slaget 12 - Hjem Til Århus (1986)

Men hvordan gik det egentligt i årtierne bagefter - og hvordan ser det ud i dag?

Carpark North, Nephew og Marie Frank kom blandt andet frem i 90'erne.

Marie Frank Symptom Of My Time

Transparent %26 Glasslike

- Det var et spændende musikmiljø. Det var begyndt at boble igen. Alle taler om 80’erne i Aarhus, og det var lidt, som om 90’erne tilhørte lidt mere København. Men da vi startede, begyndte der at ske noget, siger Morten Thorhauge, trommeslager i Carpark North til TV2 ØSTJYLLAND.

De kom frem i 1997, imens Marie Frank udgav sit første album i 1998.

- Jeg synes, det var et fantastisk musikmiljø, der var, da jeg flyttede til Aarhus, men jeg kom jo også fra landet. Spotfestivalen har betydet utroligt meget for mig, siger Marie Frank.

Og der sker stadig meget på musikfronten i Aarhus.

Thomas Helmigs søn, Hugo Helmig, har nu også gang i en karriere som musiker. Foto: Jørgen Jessen - Ritzau Scanpix

- Der er rigtig mange både musikere og musikbranchefolk, der har gang i spændende ting, siger Ole Rosenstand Svidt, der redaktør på musikmagasinet Gaffa, til TV2 ØSTJYLLAND.

Han nævner Hugo Helmigs kusine, Clara, som et eksempel.

Clara - Crazy

En ny forening har til formål at gøre Aarhus til musikby i 2022. Den er John Fogde - tidligere talsmand for Northside Festival - blevet projektudvikler for.

- Firserne i Aarhus var noget exceptionelt – det var noget særligt. Man har ikke set det lignede siden, siger han.

Men Aarhus har stadig meget at byde på ifølge ham.

- Mange af dem, der var store i firserne, har stadig en rigtig fin karriere og bor her i byen. De dukker op rundt omkring, og man ser dem stadig, og de bidrager tilbage til miljøet med deres erfaring.

Få en musikalsk rejse gennem Aarhus i indslaget øverst.