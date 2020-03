SAS lukker rute mellem Aarhus og København

Flyselskabet SAS sender 10.000 ansatte hjem og indstiller en lang række ruter grundet coronavirusset, som har ramt billetbestillingerne hårdt.

Det meldte selskabet ud søndag aften.

De midlertidige rutelukninger får betydning for Aarhus Lufthavn, hvor især ruten mellem Aarhus og København er et stort trækplaster.

Denne rute vil nemlig blive lukket ned oplyser SAS.

- Vi kommer til at skalere ned, så det kun er Kbh-Aalborg, der består, skriver Kristoffer Meinert, pressechef i SAS, til TV2 ØSTJYLLAND.

SAS kan dog endnu ikke oplyse, hvornår ruten lukker helt.

Ifølge Aarhus Lufthavn står ruten mellem landets to største byer for op mod 40 procent af lufthavnens passagerer.

- Det er jo en yderligere forværring af den situation vi står i. Det er klart, at jo færre passagerer og flyruter vi har, jo færre indtægter får vi i kassen. Desværre er det svært at tilpasse vores omkostninger i samme hastighed. Det har derfor stor betydning for os som lufhavn.

Lufthavn lukker ikke

Udover ruten mellem København og Aarhus lukker SAS yderligere ruter fra Aarhus Lufthavn.

- Vi har vist i et stykke tid, at de ville skære udenlandsafgangene til Oslo og Stockholm. Det kom samtidig med nedlukningen af grænserne, siger Peer Kristensen.

Men selvom SAS' nedlukning af ruterne får stor betydning for den daglige trafik ind og ud af lufthavnen, er det endnu ikke på tale at lukke helt ned, fortæller Peer Kristensen.

- Vi har jo tabt penge hver dag det sidste stykke tid. Vi skal jo have åbent, fordi vi er en del af et stykke kritisk infrastruktur. Hvis der på et tidspunkt ikke er nogen, der flyver, så lukker vi lufthavnen ned, indtil folk begynder at flyve igen, siger han og fortsætter.

- Vi har stadig Ryanair, der flyver til London.

På listen over afgange på lufthavnens hjemmeside står mange nu som aflyst.