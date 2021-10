Sammensætning i boligforenings bestyrelse matcher ikke beboerne

Vælger sine kampe

Den skævhed prøvede Helle Hansen at ændre på for 20 år siden ved at stille et forslag. Men uden held.

- Det havde ikke nogen gang på jord i repræsentantskabet, siger Helle Hansen.

Hun har stadig den holdning, at fordelingen af medlemmer i repræsentantskabet skal ændres.

- Men man skal vælge sine kampe. Jeg har en hård nok kamp med helhedsplanen, siger Helle Hansen.

Ved seneste repræsentantskabsmøde den 24. august stemte flertallet af Brabrand Boligforening nemlig ja til helhedsplan og flere nedrivninger i Gellerupparken og Toveshøj.

- Det er jeg rigtig ked af, siger Helle Hansen.

Helhedsplanen betyder, at 300-400 familier må forlade deres hjem i Gellerupparken Derudover skal omkring 200 boliger rives ned i Toveshøj.

Nedrivningerne af boligblokke forventes at starte i 2023.