Salling er klar til at tænde 500.000 julelys - og i år kan du være med

I år sker det med en livekoncert med Pernille Rosendal kort efter Karin Salling har tændt julelysene.

- Vi har glædet os og ventet utålmodigt på denne særlige dag, hvor vi igen kan invitere byen til lystændingsfest. Vi er meget taknemmelige over, at vi igen kan give hele byen en oplevelse ud over det sædvanlige og det er en stor fornøjelse, at vi i forbindelse med Sallings 115 års jubilæum kan præsentere et af de største navne på den danske musikscene, siger Salling marketingschef Birthe Wiberg.

Sidste år skete tændingen grundet corona i al hemmelighed, så folk ikke stimlede sammen.