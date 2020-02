Rutinekontrol førte politiet på sporet af indbrudstyve

To mænd er onsdag formiddag blevet varetægtsfængslet i fire uger mistænkt for indbrud.

En almindelig rutinekontrol førte politiet på sporet af to indbrudstyve, som onsdag formiddag er blevet varetægtsfængslet i fire uger.

Natten til onsdag valgte politiet rutinemæssigt at standse en bil i Højbjerg i det sydlige Aarhus. Det viste sig at være en god idé.

Bilen blev kørt af en 31-årige mand, som er frakendt førerretten, mens en 29-årig mand sad på passagersædet. Begge virkede i følge politiet påvirket. På bagsædet lå to lamper, hvor ledningerne var klippet over, samt smykkeæsker og en skuffe med sølvtøj. Det oplyser Østjyllands Politi.

Det fik politiet til at foretage en ransagning af bilen. Her fandt betjentene flere smykker, designergenstande, hash og flere bilnøgler samt værktøj, handsker og maskering.

Fandt flere tyvekoster i en lejlighed

Senere samme nat blev den 31-åriges mand lejlighed i Højbjerg ransaget, og her fandt politibetjentene mere hash, flere smykker, designerstole og lignende.

Den videre efterforskning har klarlagt, at de mange ting, som blev fundet i bilen og i lejligheden, stammer fra to indbrud begået i et hus på Skoleparken i Beder og i et hus på Hybenvænget i Højbjerg henholdsvis samme nat og et par dage forinden.

De to mænd blev onsdag formiddag fremstillet i et grundlovsforhør ved retten i Aarhus, og her blev de begge varetægtsfængslet i fire uger sigtet for indbrud. De nægter sig skyldige, men de kærede ikke kendelsen, oplyser politiet.

Udover sigtelsen for indbrud blev føreren af bilen også sigtet for narkokørsel, da en narkometertest viste sig at være positiv.