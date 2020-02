Østjyde i Kina: Her er corona-panikken aftagende

Varmekameraer. Masker. Kanoner fyldt med virusbekæmpelse. Lukkede skoler og arbejdspladser og daglige opdaterede smittetal. Hverdagen med virussen covid19 - også kaldet corona - fortsætter i Kina nu på anden måned.

Selvom dødstallet i Kina nu er oppe på 2.666 ifølge WHO, og virussen for alvor er kommet til Europa og Mellemøsten, så fornemmer østjyden Mokhtar Ghambary, at kampen mod virussen er ved at blive hverdag i Kina.

- Min oplevelse er, at lokalregeringen og staten gør rigtig meget for at holde styr på situationen nu, siger Mokthar Ghambary via WhatsApp til TV2 ØSTJYLLAND.

Han er ansat som pædagog i international børnehave i millionbyen Xian. Han rejste fra Grenaa tilbage i maj sidste år for at arbejde, men nu har børnehaven været lukket ned i en måned.

Han forventer, at den snart åbner op igen, men han ved ikke hvornår.

- Heldigvis får jeg stadig løn, mens jeg går herhjemme. Nogle gange er den forsinket, fordi dem som skal udbetale den heller ikke må komme på arbejde, forklarer han.

I begyndelsen af isolationen bestilte han mest varer via en app, han har. Så blev de bragt ud til ham. Men nu er mange af udbringningsmulighederne også lukket ned.

Foto: Mokhtar Ghambary

Mokhtar Ghambary har tilladelse til at komme ud hver anden dag.

Han skal vise sit pas og den officielle udgangstilladelse, hvis han skal handle eller forlade den bydel, hvor hans lejlighed ligger.

Der er én butik i hans bydel, som har åben. Her skal han vise sine identitetspapirer og stå i kø ude foran, fordi der kun bliver lukket få personer ind ad gangen.

Alle andre butikker er stadig lukket, og han modtager stadig mange videoer fra kollegaer, der viser tomme gader over alt i millionbyen Xian.

Hvordan er det at være så meget i lejligheden?

- Jeg bliver testet på mange måder, når man er så meget alene. Jeg forsøger at træne lidt, for det er vigtigt for mig at holde mig i gang, siger han.

Flere af de videoer, Mokthar Ghambary har sendt til TV2 ØSTJYLLAND, ligner det rene science fiktion. Men det har været hans virkelighed det meste af 2020.

Nogle gange kører store sprøjtebiler rundt i Xian om aftenen, når der ikke er så megt trafik.

En kollega har også sendt ham videoer af opgange, som bliver sprøjtet.

Det er overalt, at folk bliver registret, og at der bliver desinficeret på forskellige måder.

- Jeg ved faktisk ikke, hvad det er, de bruger. Men det bliver brugt over alt i Kina. Både de store sprøjtebiler, men der er også personer, som går rundt og sprøjter indenfor, siger han.

Alle steder, hvor flere indbyggere samles, bliver der foretaget kontrol med varmefølsomme kameraer eller temperaturmålinger.

- Jeg er ikke bange, men jeg er bekymret, siger han.

I Xian, hvor han bor, er der ifølge officielle kinesiske tal 32 smittede lige nu.

- Nu er der fængselsstraf, hvis personer ikke melder, at de har symptomer på virussen. Jeg tror, det gør, at folk sørger for at reagere, hvis de får sygdommen, siger han.

Selvom han ikke selv føler sig bange, så er meget ændret i byen.

Alle taxaer i millionbyen Xian er indvendigt beklædt med plastik, og ifølge Mokhtar Ghambary er alle taxachauffører bekymret for, om deres kunder kan smitte dem med corona.

Han håber, han når at komme på arbejde igen, inden hans kontrakt udløber til april. Der regner han med at rejse hjem til Danmark igen.

- Jeg har venner, som har joket med, at jeg skal blive og ikke komme hjem ”med det lort det”, siger Mokhtar Ghambary.

Først var hans egen familie meget skræmt over situationen, men han synes, de er mere rolige nu. De vil dog rigtig gerne have ham hjem så hurtigt som muligt.

Når han kommer hjem, vil han for en sikkerheds skyld holde sig indendørs i fjorten dag.

- Og så vil jeg også opsøge min egen læge for en sikkerheds skyld. Også selvom jeg ved, jeg ikke er smittet, siger Mokhtar Ghambary.