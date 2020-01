Robotten Lucy serverer sushi for kunderne

VIDEO: En restaurant i Viby har fået en ny medarbejder – nemlig robotten Lucy. Hun serverer sushi, og har aldrig brug for en pause, eller brokker sig over løn og arbejdsforhold, så længe der er strøm på batteriet.

Robotterne kommer! Sådan har meldingen lydt i efterhånden mange år, og nu er de så nået til en sushirestaurant i Aarhus.

Her bliver en del af maden nemlig serveret af robotten Lucy, der kan køre fra køkkenet til gæsternes bord med sushi-stykker på et fad.

10.000 kroner har robotten kostet, men så kræver den til gengæld ikke andet end strøm fremover.

- Det er spændende, specielt men mest af alt sjovt. Det er hyggeligt at få en virtuel kollega, som ikke er et rigtigt menneske, fortæller en af Lucys kolleger i restauranten, Nanna, til TV2 ØSTJYLLAND.

Robotten Lucy kan bære en del mere mad på bakken end de andre ansatte.

Mange steder med robotter

Ifølge hende er der både åbenlyse fordele og ulemper ved at have en robot som kollega.

- Hun kan bære mere end os, men fylder også meget. Så vi skal lige lære at komme forbi hende, lyder det fra en af robottens nye kolleger.

Hun kan løse en meget simpel og enkel opgave. En målrettet opgave. Men det vælter skam frem med robotter, der også er endnu dygtigere. Preben Mejer, digital fremtidsforsker, Videnscentret Radr, Aarhus

Her på TV2 ØSTJYLLAND har vi tidligere fortalt mange historier om steder, hvor robotter er blevet en del af hverdagen.

Sofie Mikkelsen fra Aarhus kan kun gå på grund af robotben. En robot med en kunstig ræv skal skræmme skrigende måger i Silkeborg. Og mange flere eksempler findes der.

Er en meget simpel robot

På Håndværkerskolen i Hadsten lærer unge lige nu, hvordan robotter kan bruges. Du kan møde to af eleverne i videoen øverst på siden.

Tilbage i restauranten i Viby var en af gæsterne her til aften, fremtidsforsker Preben Mejer. Han fortæller, at Lucy er en af de mere simple robotter på markedet.

- Hun kan løse en meget simpel og enkel opgave. En målrettet opgave. Men det vælter skam frem med robotter, der også er endnu dygtigere, forklarer han til TV2 ØSTJYLLAND.

- Der findes nogen, der gør vores kirurger dygtigere, nogen der afhjælper i hjemmeplejen og jeg har selv en kuffertrobot. Min Tesla parkerer selv og så videre.

Lang tid til en 'Star Wars-verden'

Han oplever en robotudvikling, der konstant fortsætter, og i fremtiden får vi kun mere avancerede robotter at se.

Den er meget smart, de overtager mange steder i forvejen, så hvorfor ikke også her? Robotten tager dog noget af det personlige. Dorthe Lindal, kunde, Aarhus

Men hvornår kommer så de hyperintelligente 'Star Wars-robotter'?

- Det er nok først i 2030-2050, at vi får dem at se. Men robotterne er inde i en rivende udvikling, siger Preben Mejer.

Kunderne i Yami Sushi i Viby Centret var da også modtagelige over for den nye tjener.

- Den er meget smart, de overtager mange steder i forvejen, så hvorfor ikke også her? Robotten tager dog noget af det personlige, siger Dorthe Lindal fra Aarhus til TV2 ØSTJYLLAND.

Der er et godt stykke til, at man kan betegne Lucy som et rigtigt menneske.