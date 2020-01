Politiet anholder fire mænd for livstruende knivstik

Vi fremstiller fredag kl. 10.30 fire unge mænd i Retten i Aarhus. De sigtes for forsøg på manddrab ved at have opsøgt og stukket en 34-årig mand i brystet med en kniv og affyret skud. Episoden skete i Brabrand natten til den 4. januar. Anmodning om dørlukning. #politidk #anklager pic.twitter.com/bIn9ce8YfM