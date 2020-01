Stort politiopbud: Ung mand stukket med kniv

Politiet er talstærkt til stede i Tirstrup på Djursland, hvor en 21-årig mand ved 6-tiden er blevet stukket med kniv.

Manden er ikke i kritisk tilstand. Politiet kan ikke oplyse, hvor på kroppen han er blevet ramt af knivstik.

De er på vej ind til afhøring på stationen, så det er endnu for tidligt at sige mere om dem. Jakob Christiansen, Østjyllands Politi

Det massive politiopbud har kort efter knivstikkeriet ført til tre anholdelser i sagen.

- De er på vej ind til afhøring på stationen, så det er endnu for tidligt at sige mere om dem, siger kommunikationsrådgiver hos Østjyllands Politi, Jakob Christiansen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Trafikken blev stoppet under en voldsom anholdelse af en af de formodede gerningsmænd i sagen. Foto: Øxenholt foto

Flere personer anholdt

Hvad der er baggrunden for konflikten, der førte til knivstikkeriet, er det også endnu for tidligt at gisne om, oplyser politiet.

- Offeret er ikke i kritisk tilstand, men er kørt til behandling på sygehuset, siger Jakob Christiansen.

Vi har i øjeblikket flere betjente i Tirstrup, hvor en 21-årig mand er blevet stukket med kniv. Vi fik en anmeldelse kl. 8.42, som vi reagerede på. Manden er ikke i kritisk tilstand. Vi er i fuld gang med efterforskningen af sagen for at finde frem til gerningsmanden. #politidk pic.twitter.com/xQ27DWS5kb — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) January 10, 2020

Der er fortsat flere hundepatruljer og betjente i gang med at søge og sikre spor i området nær gerningsstedet.

Artiklen opdateres.

Tirstrup ligger på det sydlige Djursland og er mest kendt for at være den nærmeste by til Aarhus Lufthavn. Foto: Google Maps