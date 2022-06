Parkeringsforhold skal ikke forbedres - beboere må fortsætte med at betale

Det var en nedslående melding for de mange beboere i Aarhus centrum, da Aarhus Byråd onsdag besluttede ikke at gøre noget ved parkeringsforholdene i indre by.

Enhedslisten havde ellers forsøgt at komme borgerne i møde ved at stillet et forslag om at harmonisere parkeringsordningen.

Partiet håbede på at kunne ligestille beboere i indre by med de resterende borgere i parkeringszonerne i Aarhus.