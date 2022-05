Slagsmål om p-pladser: Rådmand vil prioritere erhvervsliv over borgerne

Ny parkeringspolitik i 2023

Selvom Steen Stavnsbo stiller sig på erhvervslivets side, så er han helt med på, at der er en udfordring for beboerne, som skal løses.

Her nævner rådmanden brug af parkeringshuse tæt på eller at borgerne i midtbyen får mulighed for at parkere i nogle af de omkringliggende parkeringszoner. Steen Stavnsbo vil dog ikke lægge sig fast på en løsning, før han lancerer en ny parkeringspolitik i 2023.

- Men jeg er bare nødt til at sige, at uden et levende byliv med handelsliv og butikker, så har vi ikke den bymidte, vi skal have. Med en så billig beboerlicens - 500 kroner om året - så forudser jeg et stort problem med beboernes biler parkeret i midtbyen i dagtimerne. Det er vi som udgangspunkt heller ikke interesserede i, siger Steen Stavnsbo.