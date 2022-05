Hvis Niels er syg, skal han betale for at parkere

Nu skal det så til politisk debat, om det er midtbyens beboere eller byens gæster, besøgende og erhvervsliv, der skal prioriteres højest. Men den prioritering ønsker Socialdemokratiets Steffen Wich ikke at lave endnu.

- Du får mig ikke til at prioritere den ene eller den anden i øjeblikket. Du får mig til at prioritere, at vi er inde i en udredning her, hvor vi skal forholde os til en redegørelse, og du får mig også til at prioritere, at jeg vil gøre rigtigt meget for, at de her beboere får lov til at parkere der i dagtimerne. Det er det, det her handler om, siger Steffen Wich til TV2 ØSTJYLLAND.

Så du hælder til at prioritere borgerne over de besøgende og gæsterne i Aarhus Midtby?

- Det hørte du mig ikke sige. Jeg sagde, at der er nogle områder, hvor der er nogle parkeringsfaciliteter, der ikke har høj nok belægningsprocent. Lad os i første omgang sørge for, at alle parkeringspladser bliver brugt. Det må være det vigtigste lige nu.