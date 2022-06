Stor modstand mod ringvej: - Vi er rystede

- Så snart det bringes op i nyhederne, så påvirker det folks lyst til at købe hus her, og det vil også påvirke priserne, siger Per Hovmand.

Ingen tillid

De to naboer har ikke tillid til, at Randers Kommune har taget højde for undergrunden.

- Jeg har læst det her materiale, og hvis der var beskrevet, hvordan man vil tage højde for de her ting, så ville min holdning være en helt anden, men det er der vitterligt ikke, siger Merete Bak Lausten.

Til gårsdagens møde var der også dukket politikere op - både de der er for og de, der er imod de to linjeføringer, som er i spil.

- Vi har vækket en masse borgere i Dronningborg med netop at gøre opmærksom på den her fordebat. Vi skal tilbage og kigge på de rigtige løsninger, og det er ikke de her to alternativer, som er i spil, mente Erik Bo Andersen fra Østbroen.