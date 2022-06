Chok: Johnny Depp kommer til Randers

- For os at se gør det ham jo mere aktuel, for han har jo været i aviser og sladderpressen på den baggrund, siger musik- og teaterchefen.

- Men vi noterede os også, at han dukkede op som uannonceret special guest i weekenden i London, og jeg har været inde og se de fem numre, de spiller sammen. Der ser han ud som om, at nu skal han ud og have det sjovt efter en lang retssag, og det vil vi gerne sørge for, at han får i Randers.

Depp optræder i øvrigt i Oslo 24. juni, skriver det norske medie VG.

VIDEO: I videoklippet nedenfor kan du se Johnny Depp optræde i Royal Albert Hall i London sammen med Jeff Beck. Der venter publikum på Værket i Randers en tilsvarende oplevelse.