Otto skal lære at gå: Så kan jeg gå ind og få en øl

- Det er træls bare at sidde og kigge. Det kan jeg ikke klare, fortæller Otto Lunau Nielsen, som er pensionist og har svært ved at gå.

Takket være et nyt projekt i Aarhus Kommune, så får Otto nu trænet meget mere, end han har gjort længe.

Hjemmehjælpen kan nu hjælpe Otto med træningen fire gange om ugen.

Førhen har kun kunne træne én til to gange om ugen, når fysioterapeuten kom forbi. Nu kan en app sikre, at han får trænet fire gange om ugen med sin hjemmehjælper.

- Jeg tror, at når de tre måneder er gået, så kan Otto gå en længere strækning, fortæller assistent i hjemmeplejen Tina Max, som hjælper Otto med træningen.

På app´en kan fysioterapeuten tilrettelægge Otto Lunau Nielsens program, og hjemmehjælperen kan se, hvad de præcis skal lave.

På app´en har fysioterapeuten lavet et program, som Otto skal følge med hjælp fra hjemmehjælpen.

Det har tidligere været svært for fysioterapeuten og hjemmehjælper at koordinere træningsindsatsen over for borgerne, da de geografisk sidder langt fra hinanden.

- Det kan jo betyde, at de ikke opnår tilstrækkelig grad af selvhjulpenhed. Det er derfor, vi går i gang med det her, siger Pernille Christensen, som er projektleder i Center for Frihedsteknologi i Aarhus Kommune.

Jeg har den idé, at det er for koldt at sidde ude foran Trøjborg Kroen og få en øl. Så jeg vil gerne kunne gå ind. Otto Lunau Nielsen.

Målet for Otto er da også helt klart.

- At jeg kommer til at kunne gå. Jeg har den idé, at det er for koldt at sidde ude foran Trøjborg Kroen og få en øl. Så jeg vil gerne kunne gå ind, fortæller han.

Projektet skal køre i tre måneder, hvorefter det skal vurderes, om kommunen vil fortsætte med træningsappen i fremtiden.