Nye arbejdsnedlæggelser kan ramme sygehuse mandag morgen

- Det er der en risiko for, men nu må vi se, hvordan arbejdsretten vil se på det. Det er jo paradoksalt, at vi siger fra over for et system, som vi mener ikke passer på os.

- Hvis vi så bliver beordret til at trække vores opsigelser tilbage, så vil jeg betegne det som tvang til at arbejde i et sundhedsvæsen, der er ved at kollapse. Det vil ikke blive taget godt imod, siger Luca Pristed.