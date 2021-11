Sygeplejersker afviser Mette Frederiksens appel: Vi har ikke mere tålmodighed

Ifølge næstformanden har Dansk Sygeplejeråd i årevis advaret om, at der ville blive mangel på sygeplejersker, og at der var brug for politisk handling. Derfor mener hun også, at pilen nu peger på politikerne.

- Sygeplejerskerne kan ikke blive ved med lige at yde en ekstra indsats. De er nødt til at se, at der kommer til at ske noget ved det grundlæggende problem, at sygeplejerskernes løn er for lav, siger hun.

"Stygt" og "vildt provokerende"

Ikke kun sygeplejersker reagerede skarpt på Mette Frederiksens ord efter pressemødet.

Flere Christiansborg-politikere fra regeringens støtteparti Enhedslisten er fortørnede over statsministerens appel. Både politisk ordfører Mai Villadsen og ligestillingsordfører Pernille Skipper var hurtigt ude med kritik på sociale medier.