Sygeplejerskestrejken slutter efter lovindgreb

Her fik regeringen blandt andet hård kritik fra Enhedslisten for ikke at øge sygeplejerskernes løn med mere end de omkring fem procent over tre år, der i forvejen var i mæglingsforslaget.

Desuden mener SF, at for mange overenskomstforhandlinger ender i konflikt. Og årsagen er, at den danske model giver de offentlige arbejdsgivere nogle urimelige fordele. Det siger gruppeformand Jacob Mark (SF).

- Den danske model fungerer fantastisk på det private arbejdsmarked, men pivringe på det offentlige område, siger han.