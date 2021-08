Tæt løb, men ser ud til regeringen har flertal for hastebehandling af indgreb

Regeringen begrunder behovet for et indgreb med, at sundhedsvæsnet ikke kan holde til, at et antal af landets sygeplejersker strejker.

Hos Dansk Sygeplejeråd er man vred over lovindgrebet i konflikten, som har stået på siden juni.

Ifølge formanden for rådet, Grete Christensen, kan det få negative konsekvenser for interessen for sygeplejerskefaget, at der ikke er blevet givet "et lønløft nu eller et løfte om penge til at indhente lønefterslæbet".

Her er et overblik over, hvordan partierne umiddelbart stiller sig til lovindgreb:





Socialdemokratiet (49): For.





Det er den socialdemokratiske regering, der foreslår både lovindgreb og hastebehandling heraf.





Venstre (39): For.







Beskæftigelsesordfører Hans Andersen siger, at Venstre bakker op om, at konflikten nu afsluttes, så patienterne igen kan få behandling.





Dansk Folkeparti (16): Imod.







Dansk Folkeparti vil stemme imod både lovindgreb og en hastebehandling i Folketinget.





SF (15): Imod.







Gruppeformand Jacob Mark har oplyst, at SF vil stemme imod lovindgrebet, men at partiet vil stemme for en hastebehandling.





Radikale (14): For.







Beskæftigelsesordfører Samira Nawa oplyser, at partiet har tænkt sig at stemme for lovindgrebet.





Enhedslisten (13): Imod.







Ifølge politisk ordfører Mai Villadsen vil Enhedslisten stemme imod det lovindgreb, som regeringen vil fremsætte i Folketinget.





Konservative (12): For.







Støtter lovindgreb og hasteforhandling.





Nye Borgerlige (4): For.







Partiets forhandler på området, Lars Boje Mathiesen, oplyser, at partiet vil stemme for både lovindgreb og hastebehandling.





Liberal Alliance (3): For.







Liberal Alliance stemmer for både lovforslag og hastebehandling, oplyser Ole Birk Olesen.





Frie Grønne (3): Imod.





Sikandar Siddique har på forhånd annonceret, at de tre løsgængere, der udgør Frie Grønne, agter at stemme imod et lovforslag og imod en hastebehandling.





Alternativet (1): Imod.







Alternativets Torsten Gejl stemmer imod lovindgrebet og en hastebehandling, oplyser han.





Kristendemokraterne (1): Uafklaret.





Kristendemokraterne vil ifølge Jens Rohde stemme ja til at hastebehandle. Han skal dog lige granske lovindgrebet, før han finder ud af, om han stemmer for. Det er særligt strukturen for finansiering, der skal undersøges.