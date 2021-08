Strejke efterlader kæmpe pukkel: - Det er ikke sygeplejerskernes problem

Men er I villige til at give den en ekstra skalle nu, når I vender tilbage fra strejke for at komme den store pukkel til livs?

- Jeg tror, at det er arbejdsgiver, der har en forventning der, hvor der er gjort regning uden vært. De bliver nødt til at komme og sige, hvad det er, de kan tilbyde, for at sygeplejerskerne skal få lyst til at yde ekstra, siger Anja Laursen.

- Det er simpelthen ikke sygeplejerskernes problemstilling nu. Man har behandlet sygeplejerskerne på denne her måde, så man skal ikke forvente, at de bare går ind og yder en ekstra indsats nu. Sygeplejerskerne vil arbejde det, de er ansat til. Hverken mere eller mindre lige nu.