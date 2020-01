Ny udstilling skal få penis-stoltheden til at rejse sig

Det er måske ikke lige det emne, der først kommer på bordet, når man sidder med gutterne og hygger sig med en øl og lidt Champions League. Men nu vil en kvinde fra Aarhus have pikken på bordet – i overført betydning.

Jeg ved stadig ikke, hvorfor det er svært at italesætte. Jeg ved bare, at det er et stort tabu. Amalie Maindal Nielsen, Aarhus

Pikken skal nemlig hyldes i alle former, størrelser og krumninger. I dag åbnede udstillingen på Godsbanen i Aarhus, hvor man kan opleve anonyme penishistorier ledsaget af finurlige penistegninger. Det skal minde publikum om, at pikken er perfekt uanset hvad.

- Rigtigt mange går med de her bekymringer selv og snakker ikke nødvendigvis med sine kammerater om det. De kan godt snakke om pik med deres venner, men så handler det om at fremhæve dem, som har en ordentlig en, siger kvinden bag udstillingen, Amalie Maindal Nielsen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Udstillingen er udsmykket med forskellige penisrelaterede illustrationer.

Hun har modtaget anonyme historier fra mænd om forholdet til deres penis og talt med venner om emnet, og så har hun læst et forskningsprojekt fra University of California i USA, der viser, at mange mænd er utilfredse med størrelsen på deres ædlere dele.

- Jeg ved stadig ikke, hvorfor det er svært at italesætte. Jeg ved bare, at det er et stort tabu. Mænd med en helt normal størrelse er overbevist om, at de har en lille pik. Mange går ud fra, at de har en mindre pik end de andre, og så har man ikke lyst til at tale med andre om det, siger Amalie Maindal Nielsen.

Pik er gud

Hvis man spørger en af dem, der de seneste år virkelig har forsøgt at sætte mænds ædlere dele på dagsordenen, så er der faktisk noget om snakken.

Kvinden roser sjældent mandens pik og siger, at den er flot og lækker. Hun tager bare på den og har ikke lyst til at snakke om den. Carl-Mar Møller, sexolog og kursusholder

Carl-Mar Møller mener, at ”Pik er gud,” – men det er der bare alt for mange, der ikke husker.

- Det er jo et tabuemne. Mænd taler ikke med andre mænd om deres pikke. Det gør de ikke. Det er meget pinligt og meget flovt at tale om størrelse, tykkelse, længde osv., siger sexolog Carl-Mar Møller til TV2 ØSTJYLLAND.

Carl-Mar Møller har gennem flere år holdt kurser for mænd, hvor pikken kommer i centrum.

Han har i mange år holdt mandekurser og har også skrevet bøger om emnet. Ifølge ham selv, har han set mere end 6.000 pikke i levende live.

Dem med den største bil er som regel ikke så godt udrustet. Og derfor kører jeg selv rundt i en Mini. David Posin, frisør, Trøjborg

- Når jeg holder kurser, kigger folk meget på hinandens pikke. Men mandens pik bliver tit forsømt. Der er mange, der har et omsorgssvigt til deres pik. Det kan påvirke hans selvværd negativt, siger Carl-Mar Møller.

Derfor anbefaler han også, at kvinderne huske at sætte pris på mændenes penis.

- Kvinden roser sjældent mandens pik og siger, at den er flot og lækker. Hun tager bare på den og har ikke lyst til at snakke om den, men det ville faktisk gøre en stor forskel, hvis hun huskede det.

Tegningen her bliver udstillet på Godsbanen i Aarhus sammen med anonyme historier om penisen. Foto: Amalie Maindal Nielsen

På badebroen med sit våben

Når man er ved frisøren, kan man ofte tale om både stort og småt – men når det kommer til det der mellem benene, er der ikke den samme snaksagelighed, lyder det fra en frisørmester.

- Det gør vi ikke. Der er nok bare noget, man trods alt ikke taler om, siger David Posin, der har Posins Frisør på Trøjborg.

David Posin taler med kunderne om meget - men sjældent om penis.

Alligevel kan han godt nikke genkendende til, at der kan ligge noget identitet i penis. Han vinterbader med sin kone i Aarhus og fortæller, at der her er nogle grænser, der skal overskrides.

- Men når man har overvundet det og går hen af badebroen med sit våben, og man så hopper i bølgen blå. Men så er man jo fuldstændig fuldstændigt blanket af, når man kommer op fra det kolde vand. Der kan man godt blive ramt lidt på stoltheden, siger David Posin til TV2 ØSTJYLLAND.

Citatet her er et af dem, som Amalie Maindal Nielsen har fået tilsendt til sin udstilling. Foto: Amalie Maindal Nielsen

Men frisøren selv er alligevel ikke bleg for at komme med en kæk bemærkning.

- Man kan se det lidt i gadebilledet. Dem med den største bil er som regel ikke så godt udrustet. Og derfor kører jeg selv rundt i en Mini, griner han.