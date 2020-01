Nedskæringstruede gymnasier: Elever strejker og kæmper for det frie valg

Onsdag blokerede eleverne klasselokalerne på Marselisborg Gymnasium, men nu har de valgt at rykke strejken til uden for skoletiden. Foto: Privatfoto

På de aarhusianske gymnasier, der normalt får flest ansøgere, skal der fremover skæres ned på antallet af elever, hvis det står til regionsrådet i Region Midtjylland.

Men det møder stor modstand fra eleverne selv, der derfor strejker i disse dage.

Fordelingen af elever er helt skæv Noa Kallestrup Andersen, elev

Det gør de blandt andet på Aarhus Statsgymnasium, Risskov Gymnasium og Marselisborg Gymnasium.

- Vi strejker, da vi er imod, at kommende elever ikke har fri ret til at vælge gymnasium. Det er ikke i orden, siger elevrådsforkvinde på Aarhus Statsgymnasium, Amalie Carlslund til TV2 ØSTJYLLAND.

- Vi gør det primært for, de elever der kommer til at gå her fremover, og fordi vi har så mange gode lærere, der mister deres arbejde, siger Noa Kallestrup Andersen, der går i 3.g på Aarhus Statsgymnasium.

Han frygter samtidig, at fyringer af lærere vil påvirke det faglige udbytte for eleverne i fremtiden.

På Marselisborg Gymnasium bakker ledelse og lærere op om elevernes strejke. Foto: Privatfoto

Samtlige årgange strejker

De nedskæringstruede gymnasier i Aarhus og omegn er: Egaa Gymnasium, Marselisborg Gymnasium, Aarhus Katedralskole, Risskov Gymnasium og Aarhus Statsgymnasium.

På Marselisborg Gymnasium har samtlige elever på de tre årgange derfor strejket hele dagen onsdag.

- Der er virkelig god grund til at føle sig uretfærdigt behandlet, og jeg kan godt forstå, at de reagerer på det, siger rektor på Marselisborg Gymnasium, Kirsten Skov.

Også på Risskov Gymnasium har en række klasser strejket og i stedet opholdt sig på fællesarealerne, hvor de blandet andet har lavet bannere.

- Vi har ikke et fuldt overblik, men jeg vil skyde på, at det drejer sig om to tredjedele. Nogle er gået tilbage til undervisningen igen, siger rektor på Risskov Gymnasium, Gitte Horsbøl.

Torsdag har 3.g'erne på Risskov Gymnasium dog valgt at gennemføre vejledningen til SRP-opgaven, men ifølge rektor er de stadig en del af strejken.

Strejker uden for skoletiden

På Marselisborg Gymnasium har de dog nu valgt at flytte strejken til uden for skoletiden og igen deltage i undervisningen.

- Vi føler os hørt efter i går. Det er samtidig vigtigt for os at signalere, at vi er en god skole, hvor vi passer vores undervisning, siger Noa Kallestrup Andersen.

På Aarhus Statsgymnasium strejker eleverne dog fortsat.

- Vi ved ikke, hvor længe, vi bliver ved med at strejke, men vi tager det dag for dag, siger Amalie Carlslund.

Ifølge Noa Kallestrup Andersen samarbejder flere af gymnasierne også med at planlægge en demonstration mod nedskæringerne.

- Vi prøver at appellere til politikerne, for fordelingen af elever er helt skæv, siger Noa Kallestrup Andersen.

På Aarhus Statsgymnasium, hvor Amalie Carlslund er elevrådsforkvinde, fortsætter strejken. Foto: Privatfoto