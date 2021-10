Martin hjælper udsatte unge i arbejde

Plads til angsten

Khaled Aoude fortæller, at han har haft en hård barndom. Noget, der først gik op for ham i 20’erne, da han begyndte at reflektere over tingene og snakke med vennerne om den.

- Jeg kiggede på dem omkring mig. De havde ikke haft det sådan. Jeg troede, det var normalt, siger Khaled Aoude.

Khaleds problemer med angst begyndte at vise sig i samme periode. Hjertebanken og vejrtrækningsproblemer. Noget, der ikke rigtig har været plads til på andre arbejdspladser.

- Det er der her. Martin har sagt, at hvis jeg får angst, kan jeg slappe af på sofaerne. Og hvis jeg har brug for at komme hjem, kan jeg også gøre det, siger Khaled Aoude.

Khaled Aoude oplever, at han ikke behøver at gemme sine problemer, når han tager på arbejde. Her er plads til at have dårlige dage, og derfor vil han også gerne gøre sit bedste.

- Det er ligesom, når man siger nej til en person. Så bliver han ved med det. Men hvis man siger ja, så stopper han. Når Martin ikke presser mig til noget, så er jeg villig til at give mere af mig selv, siger Khaled Aoude.