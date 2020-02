Mand udsat for groft overfald på byggeplads med videoovervågning

Mandag idømte Retten i Aarhus en 20-årige mand for besiddelse af skydevåben under særligt skærpende omstændigheder, ulovlig våbenbesiddelse og narkosalg. Foto: Østjyllands Politi

Den 18-årig mand befandt sig sidste år på Gudrunsvej i Brabrand vest for Aarhus, da en gruppe mænd opsøgte ham og sendte en stor, kamplignende hund efter ham.

Hunden blev sendt efter ham, da han forsøgte at stikke af fra gruppen

Den 18-årige mand løb ind på en byggeplads, hvor han vidste, at der var videoovervågning, og det blev afgørende i retten.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

- Hele overfaldet blev filmet, og der er også lykkedes at genkende nogle af personerne på videoen, mens andre er blevet identificeret på anden vis. Videoovervågningen viste sig at blive ret afgørende for sagen, siger anklager Philip Møller i pressemeddelelsen.

På byggepladsen blev den 18-årige bidt i benet af hunden, og en mand fra gruppen væltede ham derefter omkuld og slog ham flere gange i hovedet.

Flere af personerne i gruppen slog og sparkede derefter den 18-årige, der til sidst mistede bevidstheden. Og han blev efterladt i hjælpeløs tilstand.

Medarbejder så overfaldet

Der var dog en medarbejder fra det firma, der overvågede byggepladsen, der så overfaldet på videoovervågningen, og han kontaktede med det samme politiet, der kort efter ankom til byggepladsen.

Den 18-årige blev derefter kørt til behandling, og politiet fik sikret videoen, der blev brugt som bevis i retten.

Mændene er i alderen 16 til 20 år, og fem ud af de seks tiltalte blev dømt.

To mænd på 19 og 20 år var de mest toneangivende, og dem der udførte volden. De blev idømt henholdsvis 10 måneders fængsel og et års fængsel. Tre mænd på 16, 17 og nu 20 år blev dømt for medvirken. Den 16-årige fik en ungdomssanktion på to år, mens de to andre blev idømt otte måneders fængsel.

- Der er tale om et planlagt overfald, hvor den forurettede blev jagtet, blandt andet ved brug af hund, hvorefter han blev groft overfaldet og efterfølgende efterladt i hjælpeløs tilstand på en byggeplads i Brabrand en lørdag aften. Jeg er derfor meget tilfreds med, at fem af de seks tiltalte blev idømt hårde straffe, der afspejler grovheden af overfaldet, siger anklager Philip Møller i pressemeddelelsen.

Den sidste af de tiltalte, en 20-årig mand, blev frifundet, da retten ikke mente, at han kunne genkendes på videoen, og det var derfor ikke bevist, at han tog del i overfaldet. Den afgørelse har anklagemyndigheden taget til efterretning.

De fem, der blev dømt i sagen, har alle udbedt sig betænkningstid i forhold til en eventuel anke.