DROP DET: Forældre skal ikke være underholdnings-maskiner 24-7

Til tider kan det være rigtig træls at være forælder.

- Vi er hele tiden så trætte, og man orker det ikke. Det er jeg også selv. Vi har konstant dårlig samvittighed, og det er noget rod, fortæller familierådgiver Marie Moesgaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Følelsen af ikke at slå til og være utilstrækkelig er forfærdelig.

- I dag er præmissen for at være børnefamilie ligesom, at man er utilstrækkelig, siger Marie Moesgaard.

Men sådan behøver det måske ikke at være.

Det er ikke en naturlov, at livet med børn skal være hårdt. Marie Moesgaard, familierådgiver

- Nej, det mener jeg ikke. Det er ikke en naturlov, at livet med børn skal føles hårdt, siger Marie Moesgaard.

En af årsagerne til, at vi som forældre kan føle os pressede, er, når børnene fylder for meget.

- Vi har så travlt med at være underholdningsmaskiner, der skal gøre alt muligt med vores børn. Vi skal sørge for, de ikke keder sig, og hele tiden aktivere dem. Det er enormt drænende, siger Marie Moesgaard.

Marie Moesgaard er mor til fire. Den ældste er 22 og den yngste seks år.

Og det er en bjørnetjeneste over for børnene, hvis man tror, at det er os forældre, som skal stå for al børnenes underholdning.

- Når vi ikke kan levere det, så er vi tilbøjelige til at parkere dem foran en iPad eller en telefon, fordi vi synes, vi er ansvarlige for deres underholdning, siger hun.

Småbørnsmor i 22 år

Med base i Hjortshøj ved Aarhus hjælper Marie Moesgaard familier professionelt, som mentor for mødre.

Hun har desuden været småbørnsmor i 22 år, hun er mor til fire, hvor den ældste er 22 år og den yngste seks.

De første syv år af familielivet var en stor udfordring for Marie. Med baggrund i sine egne erfaringer med nedture, skilsmisse og børn, som har haft det svært, rådgiver hun andre mødre til at komme igennem de til tider bøvlede veje.

Det er VIRKELIG vigtigt, at vi tager kraften tilbage til os selv. Marie Moesgaard, familierådgiver

- Man kan føle sig utilstrækkelig, når man sammenligner sig med andre, fortæller Marie Moesgaard.

Det er en naturlig konsekvens, når der er tusinde af eksperter og andre, som har en mening til, hvordan man skal være som forældre.

- Det er VIRKELIG vigtigt, at vi tager kraften tilbage til os selv. Vi mærker efter, hvad er det rigtige for mig, og hvad er det rigtige for os, siger hun.

Vilkår for børnefamilier skal ændres

Langt størstedelen af de danske familier, følger den norm, som er i samfundet i dag. Vi går på arbejde i 37 timer om ugen, og børnene er i institution fra morgen til aften.

Men sådan skal det ikke være, når man har små børn, hvis det står til Karen Lumholt.

- Vi har skabt et system i Danmark, hvor børn skal tidligt i institution, og hvor forældre har en høj arbejdstid. Det vil vi gøre op med, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Vi bør ikke have en forventning om, at man arbejder fuldtid, når man har små børn. Karen Lumholt, journalist og forfatter

Hun er stifter af Familiepolitisk Netværk, som vil have en ny dagsorden for, hvordan familiepolitik og familielivet i Danmark bør være.

- Vi er simpelthen nødt til at skrue ned for den massive institutionalisering, fortæller Karen Lumholt, som er journalist, forfatter og rådgiver.

Hvis arbejdstiden for småbørnsforældre blev sat ned, så ville det løse mange problemer, mener Karen Lumholt. Foto: Maiken Norup

Familiepolitisk Netværk består af 10.000 forældre, pædagoger, lærere, politikere og eksperter. Ifølge dem skal forældre med små børn ikke arbejde fuldtid, når børnene er små.

- Det er vigtigt med forældreomsorg i barnets første år. Vi bør ikke have en forventning om, at man arbejder fuldtid, når man har små børn, siger Karen Lumholt.

Hvis man skruede ned for arbejdstiden, så ville det kunne mærkes på mange fronter, mener hun.

- Det vil give så meget mere luft i systemet og overskud til mange. Hvis børnene har det godt, så har forældre det også. En af grundene til, at forældre ikke har det godt, er, at de ved, at børnene mistrives, fortæller Karen Lumholt til TV2 ØSTJYLLAND.

Bruger mere tid med børnene

Der er sket en forskel i forhold til den tid, vi som forældre bruger med vores børn end tidligere.

En undersøgelse fra Rockwool Fonden viser, at mødre og fædre i gennemsnit bruger én time mere om dagen med deres børn i dag sammenlignet med en lignende undersøgelse fra 2008.

- Det er jo glædeligt, at kulturen, ifølge Rockwoolfonden, har forandret sig, så mødre og især fædre bruger mere tid med deres børn. Men det er vigtigt at forstå, at svarene lige så meget er udtryk for en ændret kultur; hvor vi gerne VIL bruge mere tid sammen med vores børn, siger Karen Lumholt.

Læs også Pædagoger: Vuggestuer og børnehaver får kun halvdelen af de lovede penge

Der er et krav i tiden om, at vi skal være mere sammen med dem. Karen Lumholt, journalist og forfatter

Derudover kommer det huslige i anden række, når børnene skal have det meste af opærksomheden, og det er ikke nødvendigvis godt for stressnivauet i familien, fortæller Karen Lumholt.

- Der er tydeligt et krav i tiden om, at vi skal være mere sammen med børnene. Det er, som jeg ser det, udsprunget af en indlysende dårlig samvittighed over den massive institutionalisering af børns liv, siger Karen Lumholt.

Forældre er lige så vigtige som børnene

Spørgsmålet er, om måden vi er sammen på, er den rigtige for os alle. Nogle gange bliver det for meget på børnenes præmisser - igen på baggrund af den dårlige samvittighed.

- Da vi var børn, og generationer før det, var det forældrenes behov, der prægede dagsordenen i hjemmet, men det er som om, balancen er tippet, fortæller Marie Moesgaard.

- Mor og far må også gerne fylde hjemme i familien, så vi fylder lige meget. Vi må alle sammen få taletid og fritid og ligeværdighed i familien, siger hun.

Så børnene også oplever, at de er en del af en flok og en familie. Det er skide vigtigt. Marie Moesgaard, familierådgiver

I stedet for, at vi kun skal underholde børnene, så skal vi også huske, at det er okay at være sammen om de daglige gøremål.

- Så børnene også oplever, at de er en del af en flok og en familie, som alle bidrager til fællesskabet. Det er skide vigtigt, siger Marie Moesgaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Og selvom der kan være modvillighed i begyndelsen, så vil det skabe et større overskud hos forældrene, mener Marie Moesgaard.

- Hvis mor og far får 10 minutters uforstyrret aftenssnak, imens børnene er der, så vil det kunne gøre det ud for et helt spaophold, siger hun.

Det bedste råd, hun kan give andre mødre og fædre, er, at de skal arbejde og udvikle deres evner til at mærke efter på sig selv, og hvordan deres børn har det.

Man skal følge sin intuition og mavefornemmelse i forhold til os selv og vores børn. Marie Moesgaard, familierådgiver

- Man skal følge sin intuition og mavefornemmelse i forhold til os selv og vores børn. På den måde kan man mindske den evige følelse af at være utilstrækkelig og udmattet, fortæller Marie Moesgaard.

