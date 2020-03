Lungesyge Inger på 82 søgte hjælp – Simon trådte straks til

82-årige Inger Clausen fra Egå søgte om hjælp til at handle. Simon Tøfting var den allerførste, der stod klar til at hjælpe. Foto: Privat foto

82-årige Inger Clausen fra Egå ved Aarhus er godt udfordret denne corona-tid.

Hun er nemlig lungesyg, og derfor har hun isoleret sig selv i sin bolig i Egå. Ikke nok med det er hendes søn også blevet syg. Han er muligvis blevet smittet med coronavirussen.

- Jeg må ikke gå ud, fordi jeg i den grad er i højrisikogruppen. Hvis jeg bliver smittet, dør jeg med det samme, siger Inger Clausen til TV2 ØSTJYLLAND.

Inger Clausens søn plejer at hjælpe hende med diverse ting - såsom indkøb, men da han er blevet syg, kan han af gode grunde ikke hjælpe sin mor på nuværende tidspunkt.

82-årige Inger Clausen fra Egå vil allerhelst klarer sig selv. Foto: Privat foto

Derfor har Inger Clausen bedt borgere om hjælp på Facebook.

- Min ene søn bor i USA og den anden bor i Hørning, men han er syg, så jeg kan ikke få hjælp. Så jeg er nødt til at få hjælp fra andre, siger Inger CLausen til TV2 ØSTJYLLAND.

Masser af hjælp at hente fra fremmede

Inger Clausen lavede et opslag på TV2 ØSTJYLLANDS Facebook-gruppe ”Coronavirus – Østjyderne hjælper hinanden”, hvor hun eftersøgte hjælp til at handle ind de kommende dage.

På blot et kvarter var der flere borgere, der skrev, at de gerne vil hjælpe Inger Clausen og handle ind for hende.

Det var rigtig dejligt, at der var så mange, der havde tænkt på mig og ville hjælpe mig. Det havde jeg slet ikke forventet. Inger Clausen, Egå

- Det var rigtig dejligt, at der var så mange, der havde tænkt på mig og ville hjælpe mig. Det havde jeg slet ikke forventet, siger Inger Clausen til TV2 ØSTJYLLAND.

Den allerførste, der meldte sig på banen til at hjælpe Inger Clausen, er Simon Tøfting, der bor i Lystrup.

- Jeg vil gerne hjælpe Inger, fordi jeg synes, at man godt kan hjælpe andre lige nu, hvis man kan. Man kan godt give lidt ekstra. Og det at hjælpe andre er meget håndgribeligt, fremfor blot at putte penge i en dåse til indsamlere. Det her giver mere mening for mig, siger Simon Tøfting til TV2 ØSTJYLLAND.

Simon Tøfting fra Lystrup vil med glæde hjælpe de personer, der har brug for en ekstra hånd i denne corona-tid. Foto: Privat foto

Vil helst klare sig selv

Inger Clausen er glad og taknemlig over, at så mange fremmede personer vil hjælpe hende, men hun vil egentlig allerhelst klare sig selv.

I første omgang takkede hun ja til Simon Tøftings tilbud om at handle ind for sig, men det var egentlig allervigtigst for hende, at hun kunne få hjælp til at installerer en app fra Rema 1000, hvor igennem selv kan bestille varer fra, som bliver leveret til døren.

Inger Clausen havde derfor aftalt med Simon Tøfting, at han skulle komme i aften klokken 19 og hjælpe hende med at installere appen.

Denne aftale endte hun dog med at aflyse, fordi hun fik hjælp af sin tvillingesøster i løbet af eftermiddagen.

Jeg har sagt til hende, at hun altid kan ringe, hvis hun får brug for hjælp. Simon Tøfting, Lystrup

- Jeg havde forsøgt at installere den selv et par gange, men jeg kunne ikke, men så kom jeg i tanke om, at mi søster har appen, og så hjælp hun mig gennem telefonen. Det er rigtig dejligt, at jeg nu kan få leveret varerne på den måde, siger Inger Clausen til TV2 ØSTJYLLAND.

Simon Tøftings hjælp står dog stadig ved magt.

- Hun vil gerne være selvkørende, og selvom hun er 82 år, er hun skarp nok til at kunne se, at Rema 1000 kan løse hendes problemer, men jeg har sagt til hende, at hun altid kan ringe, hvis hun får brug for hjælp, siger Simon Tøfting til TV2 ØSTJYLLAND.

