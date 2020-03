Butikker holder fortsat åbent – politi rykkede ud og lukkede værtshus ned

Østjyllands Politi har blandt andet været forbi et værtshus onsdag, som stadig havde åbent for besøgende. Genrefoto

Natklubber, fitnesscentre, frisører, solcentre, tatovører, vandpibecaféer og andre butikker, hvor personer kommer i tæt kontakt skal lukke ned fra i dag, onsdag, klokken 10.

Sådan lød beskeden fra statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde, som blev afholdt tirsdag aften klokken 19 i spejlsalen på Christiansborg.

Der er dog flere butikker, der tilsyneladende har overhørt eller ignoreret statsministerens ordre.

Den næste tid vil vi fortsætte med at reagere, hvis vi får nogle anmeldelser, og vi vil køre ud og kigge, om stederne holder lukket. Kristian Juliussen, vicepolitiinspektør, Østjyllands politi

Østjyllands Politi har nemlig fået flere anmeldelser om butikker, som ikke er lukket ned endnu.

- Her klokken 14 havde vi fået seks anmeldelser, og det var alle sammen inde i Aarhus. Et af stederne kunne vi ikke komme i kontakt med, så dem kørte vi ind til. Det var et værtshus. De lukkede ned helt uproblematisk, siger Kristian Juliussen, der er vicepolitiinspektør hos Østjyllands politi, til TV2 ØSTJYLLAND.

Østjyllands Politi har også været forbi en tatovør, som ikke havde lukket ned onsdag klokken 10. Foto: Claus Bonnerup - Ritzau Scanpix (Arkivfoto)

Tager det pænt

På trods af at de seks butikker, som politiet har fået anmeldelser på, ikke havde lukket ned af sig selv, har de ifølge Kristian Juliussen taget det pænt, når de har fået en opringning eller et besøg af politiet.

- De andre fem steder var forskellige butikker. Der var blandt andet en tatovør, som var ved at briefe sit personale om, at de skulle lukke. Der har slet ikke været noget. De har taget pænt imod det, siger Kristian Juliussen til TV2 ØSTJYLLAND.

Politiet har primært fået anmeldelserne fra borgere, som har set, at butikkerne fortsat var åbne.

- Den næste tid vil vi fortsætte med at reagere, hvis vi får nogle anmeldelser, og vi vil køre ud og kigge, om stederne holder lukket, siger Kristian Juliussen til TV2 ØSTJYLLAND.

Dagligvarebutikker må holde åbent

Udmeldingen fra statsministeren rammer blandt andet Bytorv Horsens.

Her havde centerdirektøren lidt forventet beslutningen, om end hun er overrasket over, at ikke alle butikker bliver omfattet.

Vi har en bager, som jeg er i tvivl om, hvad skal gøre. Men der er ingen dagligvarebutikker, så formentlig bliver hele vores center lukket ned. Anette Vestergaard, centerdirektør, Bytorv Horsens.

- Vi har en bager, som jeg er i tvivl om, hvad skal gøre. Men der er ingen dagligvarebutikker, så formentlig bliver hele vores center lukket ned, sagde centerdirektøren Anette Vestergaard til TV2 ØSTJYLLAND tirsdag aften.

I Storcenter Nord i Aarhus lukker alle butikker på nær Netto, Føtex og apoteket.

I alt 25 butikker ligger i Bytorv Horsens, og direktøren forventer, at alle steder bliver ramt hårdt økonomisk, selvom man har forsøgt at hjælpe dem på bedst mulig vis.

- Lukningen får store konsekvenser for alle, det er der ingen tvivl om. Vi har givet dem henstand i forhold til betaling af husleje indtil 1. maj, siger Anette Vestergaard.

Hun er stadig ved at få styr på alle de praktiske ting, og hun bliver kimet ned på telefonen af de erhvervsdrivende, som har en masse spørgsmål.

- De er blandt andet usikre på, hvad der skal ske med de madvarer, der er i restauranten og i kiosken, fortæller Anette Vestergaard.