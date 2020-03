Region indfører forbud mod besøg på alle hospitaler

Der tages hele tiden nye drastiske midler i brug for at stoppe spredning af coronavirus. Seneste tiltag er et forbud mod besøg på hospitaler, som alle regionerne har indført.

I Østjylland er det derfor ikke længere muligt at besøge dine pårørende på hospitalerne i Aarhus, Silkeborg, Horsens og Randers.

Undtaget er nære pårørende til kritisk syge patienter og forældre, der besøger egne mindreårige børn Region Midtjylland

Kun under særlige omstændighederne er et besøg tilladt.

- Det er nu desværre ikke længere tilladt for pårørende at ledsage eller besøge familie og venner på regionens hospitaler. Undtaget er nære pårørende til kritisk syge patienter og forældre, der besøger egne mindreårige børn, skriver Region Midtjylland på Facebook.

Gælder også i psykiatrien

Forbuddet trådte i kraft onsdag kl. 10 som en konsekvens af de opdaterede retningslinjer fra myndighederne.

- Forbuddet omfatter også hospitalernes tilknyttede behandlingsinstitutioner - det gælder dermed også i psykiatrien, lyder det videre fra Region Midtjylland.

Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der har bedt regionsrådene om at udsende et midlertidigt forbud mod besøgendes adgang til hospitaler og tilknyttede behandlingsinstitutioner.

Forbuddet omfatter ikke besøg af nære pårørende til en person i en kritisk situation.

- Det gælder for eksempel et uopsætteligt besøg hos en kritisk syg eller døende person, eller forældres eller andre nære pårørendes besøg hos et mindreårigt barn, forklarer regionen.

Forbuddet mod besøgende på landets hospitaler er iværksat for at undgå mest mulig smittespredning til patienter og medarbejdere.