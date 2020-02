Letbanespor skal slibes: Forvent larm og driftsforstyrrelser

I forbindelse med justering og slibning af spor på Grenaa-banen vil Letbane-passagerer opleve driftsforstyrrelser i perioden mellem den 23. februar og 15. marts.

Det drejer sig nærmere bestemt om en efterjustering af spor- og skinneslibning, hvor der i samme ombæring også vil blive udført andet vedligeholdelsesarbejde.

Det skriver Aarhus Letbane i en pressemeddelelse.

Vil betyde aflysninger, forsinkelser og støjgener

- Som vi skriver i pressemeddelelsen, så vil man opleve driftsforstyrrelser i de perioder, hvor vi arbejder på sporene. Det omfatter blandt andet to lukkede weekender, siger direktør i Aarhus Letbane, Michael Borre, til TV2 ØSTJYLLAND.

Udover driftsforstyrrelserne vil de nærmeste naboer til sporarbejdet opleve støjgener. Det gør sig især gældende for naboer omkring Hornslet, Ryomgård, Kolind og Trustrup.

- Det kommer til at larme. Skinneslibningen medfører en vis støj, men det gør man jo jævnligt, så folk i området har prøvet det før. Det vil derudover også larme lidt, når man i forbindelse med sporjusteringen, hvor man skal have hældt skærver ind under skinnerne, siger Michael Borre.

Sporarbejdet vil bestå af to faser: Den første på strækningen mellem Østbanetorvet og Ryomgård, hvor man i perioden 23. februar til 1. marts, i tidsrummet 20:00 til 05:30 arbejder på sporene. Den anden på strækningen mellem Ryomgård og Grenaa, hvor man gennem to lukkede weekender, og ellers i tidsrummet 20:00 til 05:00, arbejder på sporene fra 1.-15. marts.

Samtidig påbegyndes ombygningen af Trustrup station i perioden 23. februar til 1. marts, hvor arbejdet vil foregå mellem 01:00 og 05:00.

Midttrafik vil før arbejdet påbegyndes udsende oplysninger om ændringer i køreplanen, herunder oplysninger om alternative transportmuligheder.

