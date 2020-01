Julevarer går ikke til spilde - nu kan de købes til spotpris

Pebernødder, brunkager og marcipan.

Det har den seneste måned været fast inventar rundt om i supermarkederne.

Men selvom den søde juletid er ovre, så er der rigeligt med godter til overs fra supermarkedernes hylder.

Juleoverskudsvarerne bliver solgt billigere i Wefood, hvor pengene går til velgørenhed.

I stedet for at smide de overskydende julevarer ud har Føtex-varehus i Østjylland doneret varerne til Folkekirkens Nødhjælp, for derved at undgå madspild.

Det har Folkekirkens Nødhjælps madspildsbutik Wefood nu fået glæde af, som nu har masser af glögg, julesmåkager og marcipan på hylderne.

- Vi har fået masser af julesmåkager og marcipan, som jo er madvarer man sagtens kan bruge hele året, siger Jonas Helmer Kjærsgaard, der er frivillig hos Wefood Aarhus, til TV2 ØSTJYLLAND.

Lang holdbarhed

Det er alt fra chokoladejulemænd til ren marcipan, som vi kender det i julekonfekten, og man kunne fristes til at tro, at sådanne varer hurtigt kan blive for gamle, men det er ikke helt tilfældet. De har nemlig ofte en lang holdbarhed.

- Der er rigtig mange af de her varer, som kan holde sig mere end en sæson. Nogle af varerne som vi fik sidste år, har vi haft helt op til november, og de har stadigvæk været gode, siger Jonas Helmer Kjærsgaard.

Hos Wefood bliver varerne solgt billigere. Og de er rigtig glade og taknemmelige for, at de har fået lov til at modtage de mange varer, som ellers ville ende i skraldespanden.

- Det betyder rigtig meget, fordi det er netop det, vores koncept går ud på, at vi kan redde madspildsvarerne, siger Jonas Helmer Kjærsgaard.

Selvom julen er ovre, regner Wefood med at kunne afsætte stort set alle julegodterne i løbet af året.