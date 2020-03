Jørn vil skabe et maritimt mekka på havnen: - Det er en gold ørken

- Det er et hammer kedelig havneområde, vi har i de indre havne i Aarhus. Det er en gold ørken midt i byen. Aarhus fortjener bedre.

Formand for foreningen Living Boats Aarhus, Jørn Grønkjær, lægger ikke fingrene mellem, når han skal beskrive livet - eller rettere manglen på samme - i de bynære havnebassiner i Smilets By.

Her skal der være meget mere gang i gaden, hvis det står til Living Boats Aarhus. Foreningen vil (gen)skabe et "levende, maritimt miljø" i de indre havne.

Jørn Grønkjær har netop sendt en ansøgning om projektet til Aarhus Havn. Det sker efter, at formanden for Living Boats Aarhus i sidste uge præsenterede projektet for Aarhus Kommune Teknik og Miljø,

Havnen tilbage til Aarhus

Idéen er at etablere et lille mekka for både i et område, som Molslinien i dag anvender, men som rederiselskabet om nogle år skal forlade.

Havnen tilbage til Aarhus, lyder sloganet fra foreningen, der vil skabe "en indbydende og gæstfri bydel".

- Tænk på Christianshavns Kanal. Tænk på, hvis man går langs kanalerne i Amsterdam. Mange andre steder i Europa er havnen en aktiv del af byoplevelsen, og det er det, vi savner, siger Jørn Grønkjær til TV2 ØSTJYLLAND.

Kajområderne i Aarhus står gabende tomme bassiner og bliver kun fyldt, når der er Tall Ship Races, lyder det fra Jørn Grønkjær.

Gabende tomme bassiner

Hvis projektet bliver til en realitet, skal der også være kajplads til besøgsskibe, så havnen "aldrig er statisk, men altid et besøg værd".

- Det er et aktiv, at der kommer et nyt maritimt miljø ved kajområderne i Aarhus, og ikke gabende tomme bassiner, der kun bliver fyldt, når vi har Tall Ship Races eller en anden sportsbegivenhed, siger Jørn Grønkjær til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Vi håber bare, at byrådet også vil besinde sig til at give plads til en helt anderledes mangfoldig kultur.

Rådmand: En god idé

Teknik og Miljø-rådmand i Aarhus Kommune Bünyamin Simsek (V) oplyser, at der allerede er mere liv på vej ved Aarhus Havn. Han sætter ikke desto mindre pris på forslaget fra Living Boats Aarhus.

- Der kommer boliger og masser af erhverv, men der kommer også mange steder, hvor man kan shoppe og få en kop kaffe. Området er slet ikke færdigbygget, siger han til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Jeg synes, idéen fra Living Boats Aarhus er god. Det er ikke urealistisk, at det kan blive en realitet. Det er positivt, at borgerne engagerer sig, og jeg har også været i dialog med foreningen.

Om man i fremtiden kan opleve havnen og kanalerne med Living Boats Aarhus’ turbåd, Frolic, vil tiden vise.